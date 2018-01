Milan desmentido sobre "caso Rivaldo" Tudo vai bem, não há crise e Rivaldo não manifesta nenhum tipo de desconforto no Milan. Seguidas declarações de harmonia foram feitas, nesta terça-feira, por vários representantes do clube. O auxiliar de direção Leonardo, o vice-presidente Adriano Galliani e o próprio craque garantem que não há ?nada de errado? em seu relacionamento com o clube, muito menos com o técnico Carlo Ancelotti. Ou seja, todos se esforçaram em desmentir o que jornais italianos andaram afirmando com convicção. ?Faz uma semana que sofro por causa de um golpe no joelho direito que levei na partida com o Ajax?, garantiu o meia, que acompanhou das arquibancadas do Estádio San Siro a partida com o Perugia, nesta terça-feira, pela Copa Itália. ?Espero estar recuperado para o fim de semana?, emendou o campeão do mundo, dando esperança de que poderá participar da partida com o Empoli, no sábado, pelo Campeonato Italiano. Os jornais italianos garantem que nem tudo vai bem. ?La Gazzetta dello Sport?, em sua edição desta terça-feira, diz que Rivaldo está aborrecido porque não é bem aproveitado pelo treinador. Depois de atuar alguns minutos no clássico com a Inter, no sábado à noite, recusou ir para o banco diante do Perugia. ?Não há nada de errado?, enfatizou Leonardo, que recentemente pendurou as chuteiras pela segunda vez e aceitou convite para auxiliar a direção do Milan. ?Rivaldo está bem aqui e se recupera de contusão.? O vice-presidente Galliani seguiu raciocínio idêntico. Em entrevista à televisão italiana, no intervalo da partida pela Copa Itália, o braço-direito de Silvio Berlusconi (presidente do clube e primeiro-ministro da Itália) desmentiu categoricamente que haja um ?caso Rivaldo? a atrapalhar o ambiente no clube. ?Não há coisa alguma?, garantiu. ?Não existe crise entre qualquer jogador e o técnico.? A diretoria do Milan, no entanto, ajudou a alimentar a polêmica. Na segunda-feira, quando foi divulgada a lista de jogadores convocados para enfrentar o Perugia, um comunicado oficial explicava que Rivaldo estava fora ?porque se contundiu em treinamento?. Não se sabe em qual sessão de treinos isso possa ter acontecido, porque no domingo e na segunda-feira Rivaldo não participou dos exercícios com o restante do elenco.