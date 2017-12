Milan deve ter Rivaldo contra Chievo O Milan, um dos líderes do Campeonato Italiano com 13 pontos, abre neste sábado a sexta rodada, na visita ao Chievo (6), em Verona. A equipe de Milão está embalada, porque obteve quatro vitórias consecutivas e passou para a segunda fase da Copa dos Campeões. Rivaldo, poupado no meio da semana, deve ser titular. O destaque continua a ser Inzaghi, artilheiro do torneio doméstico (6 gols) e da competição continental (8). A Inter, também em primeiro, joga no domingo com o Bologna. A outra partida deste sábado será em Turim, onde a Juventus (9) hospeda a Udinese (7) e pode ficar sem Del Piero, contundido. O Torino, rival da Juventus, começou mal a temporada, tem 3 pontos e demitiu o técnico Giancarlo Camolese. O substituto será Rendo Ulivieri.