Milan deverá fazer proposta por Kaká Na segunda quinzena de maio, o Milan deverá enviar ao Brasil representantes para negociar a contratação do meia Kaká, do São Paulo, segundo informa nesta quarta-feira a agência de notícias italiana Ansa. Segundo a agência, a delegação deverá ter o diretor geral Ariedo Braida e o brasileiro Leonardo, que recentemente abandonou o futebol para assumir um cargo administrativo no clube milanês. Leonardo, que jogou em São Paulo em duas oportunidades - a primeira entre 90 e 91 e, depois, em 93 - tem como uma das tarefas, facilitar negociações com clube latino-americanos. De acordo com a agência, o Milan não vai aceitar pagar o valor que vem sendo pedido pelo Tricolor, algo em torno de US$ 20 milhões.