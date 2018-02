Milan diz que é um 'bom ano' para Ronaldinho deixar o Barça

O empresário italiano Ernesto Bronzetti, conselheiro de mercado do Milan, indicou esta noite que "este poderia ser um bom ano" para a saída do atacante brasileiro Ronaldinho Gaúcho do Barcelona. "Todos sabem que Silvio Berlusconi [presidente e proprietário do Milan] disse que se Ronaldinho Gaúcho fosse colocado à venda o Milan estaria no primeiro lugar da fila. E o jogador sempre indicou que se deixasse o Barcelona não seria para o futebol inglês e que gostaria de vir para o Milan", comentou Bronzetti em um programa esportivo de uma das emissoras de TV de Berlusconi. Em um conversa por telefone, Bronzetti, que se encontra na Espanha, indicou dois motivos que o levam a pensar que Ronaldinho Gaúcho poderia deixar o Barça no final desta temporada. "O primeiro é o número de atacantes que o Barcelona tem; o principal é que no final de 2008 aumentam os impostos e ele, que tem de pagar atualmente 25%, terá de desembolsar de 33% o 40%, por isso Ronaldinho Gaúcho, apesar de ter um contrato amplo, deseja um novo", aponta. Em razão disto, Bronzetti considerou que "este pode ser um bom ano" para a saída de Ronaldinho Gaúcho do Barcelona. O empresário italiano afirmou que conversa freqüentemente com Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis (representante do jogador), e também assinalou que apenas "o risco do Chelsea" poderia atrapalhar uma transferência para o Milan. "Mas o jogador já disse que não deseja jogar na Inglaterra", afirmou Bronzetti.