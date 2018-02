Milan diz que Ronaldo jogará Mundial de Clubes da Fifa

Adriano Galliani, administrador delegado e vice-presidente do Milan, afirmou nesta segunda-feira que o atacante Ronaldo, que na quarta-feira machucou a panturrilha, sofreu apenas uma contratura e poderá participar do Mundial de Clubes da Fifa, em Tóquio. "Ronaldo partirá para o Japão com seus companheiros para jogar o Mundial de Clubes e esperamos que esteja em condições de atuar até 13 dezembro [data da primeira partida do Milan em Tóquio]. Ele não tem nenhuma lesão muscular, apenas uma leve contratura", informou Galliani. O atacante, que após ter sofrido uma lesão muscular em 31 de julho havia estreado oficialmente nesta temporada há duas semanas, voltou a se machucar na quarta-feira, enquanto se aquecia para a partida contra o Benfica, pela Liga dos Campeões. A nova lesão lhe impediu de jogar no sábado passado, pelo Campeonato Italiano, contra a Juventus, o que suscitou dúvidas acerca de sua viagem para Tóquio junto com o restante do elenco para a disputa do Mundial de Clubes.