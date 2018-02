Milan e Atalanta empatam em 3 a 3 Pela vigésima terceira rodada do Campeonato Italiano, neste domingo pela manhã, destaque para o lateral brasileiro Zé Maria, autor do primeiro gol (pênalti) do Perugia diante da Lazio, no empate de 2 a 2 entre as equipes. Se Zé Maria brilhou, Rivaldo ficou devendo para a torcida do Milan. Ele perdeu um pênalti aos 45 minutos do primeiro tempo do empate de 3 a 3 entre sua equipe e o Atalanta. Quando Rivaldo não converteu, o Milan perdia de 3 a 1. A rodada será completada à noite com o jogo entre Juventus e Inter de Milão, às 19h30. Demais resultados deste domingo: Piacenza 0 x 1 Como; Reggina 3 x 2 Udinese e Roma 3 x 1 Empoli.