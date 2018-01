Milan e Bayern fazem clássico na Liga Milan e Bayern fazem nesta terça-feira, em Munique, o principal clássico da terceira rodada da Liga dos Campeões. Os dois gigantes europeus encontram-se, no entanto, em situação oposta. Os italianos lideram o Grupo G com 6 pontos e são favoritos. Os alemães estão na lanterna, com 1, e se não reagirem, no Estádio Olímpico, podem ser eliminados já na primeira fase. O Milan arrancou bem na Liga, ao bater o Lens e o Deportivo La Coruña (que se enfrentam também nesta terça-feira na Espanha). O técnico Carlo Ancelotti aos poucos acerta o time, com o entrosamento do zagueiro Nesta e de Rivaldo. Ambos devem iniciar como titulares o duelo na Alemanha. O Bayern foi surpreendido na estréia, quando perdeu para o Deportivo por 3 a 2, em casa, e não passou de empate por 1 a 1 com o Lens, na França, na semana passada. Para complicar, o Bayern perdeu para o Bayer Leverkusen por 2 a 1, no sábado, pelo campeonato alemão. O técnico Ottmar Hitzfeld criticou o comportamento do time no confronto doméstico, exige mais empenho contra o Milan, mas terá problemas, porque não contará com Lizarazu, Deisler, Scholl e Santa Cruz, contundidos. Outra partida que chama a atenção está marcada para Turim, onde a Juventus enfrenta o Newcastle United, pelo Grupo E. Os italianos estão na frente, com 4 pontos, contra nenhum dos ingleses, que podem amargar desclassificação precoce. Na mesma chave, o holandês Feyenoord, também com 4 pontos, recebe o Dinamo Kiev, com 3, no Estádio De Kuip. O Bayer Leverkusen faz jogo decisivo com o Maccabi Haifa, pelo Gupo F. Os alemães decepcionam até agora, pois perderam duas partidas em seguida. Nova derrota tornará a eliminação quase inevitável. O time israelense tem de jogar em Chipre, porque estão proibidas apresentações em Tel-Aviv. O outro jogo da chave será entre Manchester United (6) x Olympiakos (3). No Grupo H, jogam Galatasaray (3) x Bruges (1) e Lokomotiv Moscou (1) x Barcelona (6).