Milan e Boca têm dúvidas para domingo Milan e Boca se enfrentam no domingo, em mais uma decisão do Mundial Interclubes, e seus respectivos treinadores não fogem à tradição de apelar para mistério nos momentos decisivos. O argentino Carlos Bianchi diz que tem ?dúvida? no ataque e seu companheiro italiano Carlo Ancelotti alega o mesmo tipo de problema. A partida começa às 8h15, horário de Brasília, e terá transmissão ao vivo pelo SporTV. A suposta indefinição de Bianchi fica por conta de Carlos Tévez, 19 anos e principal revelação da equipe. O jovem meia-atacante do Boca passou os últimos dias em tratamento, mas treinou nesta sexta-feira, aparentemente sem sentir dores na perna. O técnico deu a entender que pode iniciar a partida com a dupla de ataque formada por Guillermo Barros Schelotto e o brasileiro Iarley. A indefinição em torno de Tévez se deve também à polêmica aberta recentemente com a federação de futebol da Argentina e com a Fifa. O Boca recorreu à Justiça Comum para impedir que Tévez fosse convocado para a seleção Sub-20 que disputa o Mundial da categoria nos Emirados Árabes. A atitude deixou descontentes os cartolas que comandam o futebol internacional. Outro lado - A angústia de Ancelotti tem Inzaghi como motivo. O atacante do Milan se ressente de contusão na perna esquerda. Se ficar fora, uma alternativa é a de colocar Tomasson ao lado de Shevchenko. Outra hipótese seria o aproveitamento de Kaká desde o início e não como opção no banco.