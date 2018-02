Milan e Celtic decidem na Itália vaga para próxima fase Milan e Celtic se enfrentam nesta quarta-feira no estádio San Siro, em Milão, para decidir quem avança às quartas-de-final da Liga dos Campeões, com ligeira vantagem para os italianos, que jogam em casa. Na ida, as duas equipes empataram em 0 a 0, em Glasgow. Além de jogar em Milão, o time dos brasileiros Dida, Cafu, Serginho e Kaká contam com um elenco teoricamente muito superior ao escocês. Mas o Milan, que vem apresentando constantes problemas na defesa e faz campanha irregular, deverá ficar muito atento, já que o Celtic aposta num futebol ofensivo e com ênfase no jogo aéreo para avançar. A equipe italiana terá a volta do capitão Paolo Maldini na zaga, mas o lateral-esquerdo georgiano Kaladze segue de fora. O checo Jankulovski será seu substituto. A dúvida está entre o meia holandês Clarence Seedorf ou o atacante italiano Alberto Gilardino. Ou seja, jogar com um ou dois homens na frente. Como o atacante brasileiro Ronaldo não pode entrar em campo pela competição européia (já atuou pelo Real Madrid), o veterano Filippo Inzaghi é o único com presença certa no ataque. Apesar de o time precisar marcar, o técnico Carlo Ancelotti não quer deixar o Milan muito exposto, o que facilitaria o contra-ataque escocês. É por isso que ele pensa em reforçar o meio com Seedorf, que atuaria ao lado de Massimo Ambrosini. Apesar do nervosismo na última partida do Italiano e das vaias recebidas por parte da torcida pela suposta transferência para o Barcelona, o goleiro brasileiro Dida está mantido no gol. Kaká é nome certo no meio-campo. O Milan tem na Liga seu grande objetivo da temporada, para salvar uma campanha fraca. A equipe está a 30 pontos da líder Inter de Milão e busca apenas a quarta colocação, última de acesso à fase preliminar da competição européia na próxima temporada. O time também já foi eliminado da Copa da Itália. Porém, o Celtic chega a Milão bastante otimista, principalmente por saber que é a zebra do confronto. O problema são os muitos desfalques do time. Zurawski está fora certo, enquanto Miller, Vennegoor of Hesselink, Beattie e McManus são dúvida. Mesmo assim alguns devem entrar em campo no sacrifício. Os escoceses contam com um conhecedor do futebol italiano: o meia japonês Shunsuke Nakamura, ex-Reggina e especialista em cobranças de falta. Ele é um dos trunfos da equipe, pois a maioria dos cruzamentos à área sai de seus pés. Prováveis escalações: Milan - Dida; Oddo, Bonera, Maldini e Jankulovski; Gattuso, Pirlo, Ambrosini, Seedorf (Gilardino) e Kaká; F. Inzaghi. Técnico: Carlo Ancelotti. Celtic - Boruc; Wilson, O´Dea, McManus e Naylor; Nakamura, Lennon, Sno e McGeady; Miller e Vennegoor of Hesselink. Técnico: Gordon Stachan. Árbitro: Konrad Plautz (AUS). Local: Estádio San Ciro, Milão (ITA). Horário: 16h45 de Brasília.