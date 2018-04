Milan e Everton confirmam vaga na fase de grupos da Liga Europa; Ajax é eliminado

Favoritos, Milan e Everton não tiveram maiores dificuldades para avançar à fase de grupos da Liga Europa nesta quinta-feira. Depois de atropelar o Shkendija na partida de ida, o time italiano garantiu a classificação com o triunfo por 1 a 0 na Moldávia. Já os ingleses passaram pelo Hajduk Split com o empate por 1 a 1 na Croácia, após vencerem por 2 a 0 em Liverpool.

Um dos principais candidatos ao título da competição, o Milan chega embalado para a fase de grupos. Reforçado pelos milhões de euros que garantiram diversas contratações na pré-temporada, o clube rubro-negro aproveitou a fragilidade do Shkendija para encaminhar a classificação com uma goleada por 6 a 0 na ida.

A vantagem era tanta, que o Milan se permitiu entrar com um time reserva nesta quinta, repleto de jovens, reforçados por Bonucci e André Silva, duas das principais contratações para a temporada. E mesmo assim, o triunfo veio com um gol logo aos 13 minutos. Cutrone, de apenas 19 anos, recebeu na área e cortou o goleiro antes de marcar.

Agora, o time milanês volta suas atenções para o Campeonato Italiano. Depois de vencer o Crotone por 3 a 0 na estreia, o Milan vai encarar o Cagliari pela segunda rodada em casa, no domingo.

Já na Croácia, o Everton contou com um incrível gol de Sigurdsson para arrancar o empate com o Hajduk Split. No início do segundo tempo, com apenas poucos segundos no cronômetro, o islandês aproveitou sobra pelo lado direito e, quase do meio de campo, emendou de primeira, pegando o goleiro rival desprevenido e marcando um golaço.

Antes, o time croata até ameaçou a vaga do Everton e chegou a abrir o placar em outro belo gol, de Radosevic, no fim do primeiro tempo. Com o empate no placar, a esperança do Hajduk Split sobreviveu com um pênalti marcado aos 20 minutos da etapa final, mas Said desperdiçou. Foi o suficiente para que o atacante fosse vaiado pelo resto da partida.

AJAX CAI

A maior zebra desta fase eliminatória ficou por conta do Ajax. Atual vice-campeão do torneio, ao perder para o Manchester United na última decisão, o time holandês ficou de fora até da fase de grupos ao perder de novo para o Rosenborg nesta quinta-feira, por 3 a 2, na Noruega. Na ida, na Holanda, já havia sido derrotado por 1 a 0.

Em busca da vitória para reverter a surpreendente derrota da ida, o Ajax começou no campo de ataque nesta quinta, mas foi castigado aos 25 minutos. O dinamarquês Bendtner, ex-Arsenal, aproveitou cruzamento da direita e testou firme para ampliar a vantagem do Rosenborg.

Precisando de dois gols para garantir a vaga, o Ajax intensificou a pressão na etapa final e conseguiu uma virada relâmpago. Aos 14 minutos, Younes recebeu cruzamento na área, dominou e finalizou para a rede. O segundo saiu menos de um minutos depois, após nova boa jogada pela direita, que Schöne concluiu.

Era a vez, então, do Rosenborg ir para cima. E assim como o Ajax, o time norueguês virou, e confirmou a classificação. Adegbenro, aos 35, recebeu cruzamento na área e finalizou de cabeça para o gol. Ainda houve tempo para o mesmo Adegbenro marcar o terceiro aos 43 e selar a vaga.

OUTROS RESULTADOS

Ainda nesta quinta, o Athletic Bilbao confirmou a classificação com o triunfo por 1 a 0 sobre o Panathinaikos, em casa, após vencer por 3 a 2 na ida, na Grécia. O Olympique de Marselha também avançou com o triunfo por 3 a 0 sobre o Domzale, na França. Braga-POR, Áustria Viena-AUT e Estrela Vermelha-SRV foram outros que garantiram vagas na fase de grupos.