Milan e Inter de Milão sofrem, mas vencem pelo Italiano

As equipes de Milão não tiveram uma rodada fácil neste domingo pelo Campeonato Italiano. Ambos os times tiveram sofreram para vencer suas partidas. Em casa, o Milan contou com o gol solitário do holandês Seedorf para derrotar o Bologna por 1 a 0. Já a Internazionale foi a Cagliari enfrentar o time da casa e precisou da virada, com dos gols do argentino Milito, para ganhar por 2 a 1.

O Milan não pôde contar com os brasileiros Thiago Silva, poupado, e Ronaldinho Gaúcho, que estava com febre. Apenas com Alexandre Pato como representante do Brasil, a equipe milanesa voltou a ter uma atuação pouco inspirada. Aos 30 minutos do segundo tempo, Seedorf decidiu resolver tudo sozinho. Em jogada individual, ele invadiu a área pela esquerda e tocou na saída do goleiro.

A Inter de Milão, por sua vez, chegou a sair atrás no marcador. Em pênalti duvidoso marcado pelo árbitro, o brasileiro Jeda abriu o placar. No segundo tempo, porém, Milito garantiu a virada em apenas quatro minutos. Aos seis, aproveitou a bobeira da zaga e roubou a bola para marcar. Já aos dez, ele apareceu bem na área e tocou com classe, por cima do goleiro.

Com a vitória, a Inter segue na briga pelo quinto título consecutivo do Italiano, na terceira posição, com dez pontos, três a mais que o Milan, que ainda tenta embalar na competição. Os líderes, com 12 pontos, são a Juventus, que jogou no sábado, e a Sampdoria, que manteve o 100% de aproveitamento neste domingo, ao golear o Siena por 4 a 1.

Com um gol do brasileiro Paulo Barreto, o Bari também goleou a Atalanta por 4 a 1. Já a Lazio apenas empatou fora de casa com o Catania, por 1 a 1. Também longe de seus domínios, o Genoa sofreu sua primeira derrota na competição ao perder para o Chievo por 3 a 1. Já em casa, o Parma venceu o Palermo por 1 a 0.