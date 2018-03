Milan e Inter perdem no Italiano Milan e Internazionale se deram mal na abertura da 31ª rodada do Campeonato Italiano. Os dois rivais milaneses perderam na noite de hoje, em jogos antecipados, e praticamente ficaram sem chances de disputar a próxima Copa dos Campeões da Europa. O Milan tropeçou em casa, ao ser derrotado pela Fiorentina por 2 a 1. A Inter visitou o Parma e apanhou de 3 a 1. A data dessas duas partidas foi alterada para permitir que Parma e Fiorentina tenham mais tempo de preparar-se para o primeiro confronto pela final da Copa Itália. Ambas se enfrentam na próxima quinta-feira. O ensaio, pelo menos, foi bom. Em Milão, a Fiorentina ficou em vantagem de 2 a 0 em apenas 18 minutos, com gols de Enrico Chiesa. O Milan descontou com o ucraniano Shevchenko aos 29. Com esse resultado, o time de Florença subiu para o oitavo lugar, com 42 pontos. O Milan está em quinto, com 47. O Parma esteve impecável contra a Inter, no Estádio Ennio Tardini, foi a 53 pontos e consolidou a quarta colocação - os quatro primeiros times da Itália terão direito de ir à Copa dos Campeões. O destaque na vitória por 3 a 1 foi do lateral Júnior. O ex-palmeirense marcou o primeiro gol, aos 14 minutos da etapa inicial, e o terceiro aos 43 da fase final. O outro gol do Parma ficou por conta de Di Vaio aos 28 do segundo tempo. Vieri descontou para a Inter (sexta colocada com 44 pontos) a um minuto do encerramento do jogo. A rodada prossegue no domingo, com Atalanta x Reggina, Bari x Roma, Bologna x Juventus, Lazio x Udinese, Napoli x Verona, Perugia x Brescia e Vicenza x Lecce. A Roma lidera, com 67 pontos, seguida de Lazio com 62 e Juventus com 61.