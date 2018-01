Milan e Inter tentam título simbólico Milan e Internazionale brigam para ficar com o título de ?campeão de inverno?. As duas equipes de Milão têm 36 pontos, dividem a liderança do Campeonato Italiano e são as favoritas à conquista ?simbólica?, que vai para o vencedor do primeiro turno da temporada. Ambas jogam, na 17ª e última rodada desta fase, contra rivais com pretensão modesta e ainda sofrem assédio da Lazio, em terceiro lugar com 33. A tarefa do Milan teoricamente é menos complicada. O time dos brasileiros Dida, Serginho, Leonardo e Rivaldo recebe o Piacenza, apenas 14º colocado, com 13 pontos, e um dos ameaçados de rebaixamento. Nos critérios de desempate, os "milanistas" têm vantagem em relação à Inter no saldo de gols - 22 contra 17. No resto, há empate, com 11 vitórias, 3 empates e duas derrotas para cada um. O ataque do Milan marcou 32 gols e a defesa sofreu 10. A Inter tem 33 gols, mas levou 16. O ex-time de Ronaldo tem compromisso mais delicado, porque visita o Perugia, que já conseguiu 19 pontos. A Inter teve semana conturbada. Primeiro, foi o afastamento de Vieri e Di Biagio na partida contra o Modena (2 a 0), porque ambos abandonaram a concentração. Depois, veio a contusão de Hernán Crespo, que ficará dois meses e meio sem jogar. Para compensar, a diretoria anunciou a contratação do argentino Gabriel Batistuta, artilheiro que caiu em desgraça com o técnico Fabio Capello e estava amargado banco na Roma. A Lazio fica apenas à espreita de vacilos dos adversários do Norte do país. A equipe romana joga em seu campo contra a Udinese (26 pontos e com pretensão de conseguir vaga para a próxima Copa da Uefa). O atrevido Chievo (32) tem duelo decisivo com a Juventus (32). Quem vencer, continua bem na briga pelo título. Os demais jogos: Atalanta (11) x Roma (23), Modena (19) x Brescia (17) e Torino (9) x Como (6).