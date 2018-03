Milan e Internazionale empatam sem gols Internazionale e Milan não saíram do 0 a 0, nesta quarta-feira, no primeiro confronto entre ambos pela semifinal da Liga dos Campeões. O próximo clássico milanês pela competição européia será na terça-feira (dia 13), também no estádio Giuseppe Meazza. Quem vencer vai à final e pega o ganhador de Real Madrid x Juventus. Os 78 mil torcedores que acompanharam a partida de número 254 entre Inter e Milan não tiveram muito o que comemorar. O jogo foi, em sua maior parte, monótono, com forte marcação e poucas ocasiões de gol. O técnico argentino da Inter, Héctor Cúper, apostou na dupla de ataque sul-americana, formada pelo uruguaio Recoba e o argentino Crespo. Não deu certo, porque poucas vezes incomodaram o goleiro brasileiro Dida. Já no Milan, o treinador Carlo Ancelotti optou, como sempre, pelo ucraniano Shevchenko e pelo italiano Inzaghi para chegar ao gol. A dobradinha também não funcionou e esbarrou na firmeza do goleiro Toldo. Os brasileiros Serginho e Rivaldo entraram só na etapa final - e mesmo assim tiveram pouco tempo para decidir a favor do Milan. A vantagem histórica ainda é do Milan, com 97 vitórias, contra 87 da rival e 70 empates. Se houver empates com gols, na semana que vem, a Inter será prejudicada, pois tem o mando de jogo da volta. Na Liga dos Campeões, gols marcados como visitante têm peso maior em desempates.