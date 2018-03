Milan e Juve fazem a festa na Inglaterra Há quem torça o nariz para o futebol italiano. Não falta quem critique o ?calcio? e o considere retranqueiro, tosco, duro. Mas tanto uns como outros terão de curvar-se à eficiência do país tricampeão do mundo e que nesta quarta-feira verá dois de seus times mais tradicionais disputarem a hegemonia européia. Milan e Juventus fazem a final da Liga dos Campeões, em clássico doméstico marcado para a Inglaterra, no Estádio Old Trafford, campo do poderoso Manchester United. A partida começa às 15h45 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela ESPN/Internacional. Chegar à decisão não é novidade para nenhum dos dois. O Milan conquistou o título em cinco ocasiões, desde a primeira edição em 1955, e perdeu em três - 3 a 2 para o Real Madrid em 58, 1 a 0 para o Olympique de Marselha em 93 e 1 a 0 para o Ajax em 95. A Juventus faturou o troféu duas vezes e o deixou escapar em 73 (1 a 0 para o Ajax), 97 (3 a 1 para o Borussia Dortmund) e em 98 (1 a 0 para o Real Madrid). O Milan teve trajetória mais longa para chegar à sua nona finalíssima. Como não tinha direito de entrar na chave principal, precisou disputar a etapa preliminar, em confrontos equilibrados com o Slovan Liberec, da República Checa. Os italianos ganharam em casa por 1 a 0 e perderam como visitantes por 2 a 1. O gol marcado fora fundamental para a vaga. A Juve, como campeã da Itália, ficou isenta desse desgaste extra. Há longa história de rivalidade entre os dois clubes. Mas, neste momento, sobra euforia para ambos os lados. O estádio de Manchester terá lotação total e a estimativa é de que mais de 80% do público venha de Turim e Milão, sem contar os imigrantes italianos que vivem na Grã-Bretanha. O local do jogo tinha sido escolhido pela União Européia de Futebol desde o início da temporada. O episódio serve de afirmação. ?Espero que uma ocasião como essa sirva para que respeitem o futebol italiano como merece?, desabafou Alessandro del Piero, meia da Juve e que não terá o checo Nedved, suspenso. ?Desejo que os torcedores curtam um clássico sensacional e com muitos gols?, emendou Paolo Maldini, capitão do Milan, que terá o retorno de Dida, recuperado de contusão. Rivaldo fica como opção no banco de reservas.