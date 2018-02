Milan e Juventus empatam e ficam mais longe da Inter

Jogando no Estádio San Siro, Milan e Juventus ficaram no 0 a 0 neste sábado, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano, e ficaram mais distantes da líder Inter de Milão. Veja também: Classificação / Últimos resultados / Próximos jogos Mesmo em casa, o time dos brasileiros Kaká, Ronaldo, Dida, Cafu e Serginho não conseguiu transformar o domínio em gols. O resultado deixa o time em sétimo, com 18 pontos - sete atrás da Inter - e um jogo a menos. Para a Juventus, o empate foi desastroso porque o time é o principal perseguidor da equipe de Milão. A diferença atual é de dois pontos (28 a 26), mas a Inter pode ampliar esta vantagem se superar amanhã a Fiorentina. O jogo será em Florença. Na outra partida deste sábado, a Sampdoria superou a Reggina por 3 a 0, com dois gols de Claudio Bellucci e um de Paolo Sammarco.