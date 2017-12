Milan e Juventus empatam e seguem líderes O Milan deve agradecer a Dida pelo ponto que conseguiu no empate deste sábado com a Juventus por 1 a 1 em Milão. O goleiro brasileiro mostrou muita segurança e fez duas defesas impressionantes no segundo tempo que evitaram a derrota. Os dois rivais dividem a liderança do Campeonato Italiano com 20 pontos, quatro a mais que a Lazio - que derrotou a Udinese por 2 a 1. Quando o jogo estava 0 a 0, espalmou um chute à queima-roupa de Di Vaio da entrada da pequena área. Depois, com o placar em 1 a 1, pegou uma cabeçada do atacante juventino. Tomasson colocou o Milan em vantagem, na única chance que os donos da casa tiveram. Di Vaio empatou com um golaço de sem-pulo, de fora da área. Kaká só entrou aos 32 minutos do segundo tempo, no lugar do português Rui Costa. Deu duas boas arrancadas e foi muito aplaudido pelos torcedores. Cafu ficou os 90 minutos na reserva. E Rivaldo não foi sequer relacionado para o banco.