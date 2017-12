Milan e Juventus ficam no empate O clássico da rodada do Campeonato Italiano entre Milan e Juventus acabou empatado por 1 a 1, neste domingo. O Milan abriu o placar com um golaço de Schevchenko (driblou três adversários antes de marcar), aos 23 minutos. Del Piero, de pênalti, empatou para a Juve, aos 2 do segundo tempo. O Milan tem 23 pontos (a Juve soma 21) e divide o quarto lugar com a Lazio, que parece ter encontrado o caminho.