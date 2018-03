Milan e Juventus já estão em Manchester Milan e Juventus desembarcaram nesta segunda-feira em Manchester, onde nesta quarta decidirão o título da Liga dos Campeões. A novidade no Milan deverá ser a escalação de Roque Júnior em lugar de Costacurta, que viajou machucado. Na Juve, o técnico Marcello Lippi faz mistério sobre quem será o substituto do meia checo Nedved, que cumprirá suspensão por ter recebido o segundo amarelo no jogo de volta das semifinais, contra o Real Madrid. Costacurta levou uma pancada na panturrilha esquerda durante o treino de domingo e está em repouso desde então, com o local bastante dolorido. A possibilidade de ele ficar fora da final é maior do que a de jogar. O veterano ? tem 37 anos ? vinha jogando como lateral-direito. Caso seja escalado, Roque Júnior atuará nessa posição ? o miolo de zaga é formado por Nesta e pelo capitão Maldini. Roque foi muito atrapalhado nesta temporada por causa de uma contusão no ombro esquerdo que o deixou praticamente seis meses sem poder jogar. Mas ele ganhou espaço com o técnico Carlo Ancelotti graças às boas atuações que teve nas últimas rodadas do Campeonato Italiano e nas partidas da Copa da Itália e por isso está muito cotado para começar jogando contra a Juventus. No gol, é certa a volta de Dida. O brasileiro não pôde jogar a partida de volta das semifinais contra a Inter por causa de uma fratura no polegar da mão esquerda, mas está recuperado, treinou normalmente nesta segunda-feira e entrará em campo. Abiatti voltará à reserva. Rivaldo e Serginho, os outros brasileiros do elenco, ficarão no banco. A equipe deverá jogar com Dida, Roque Júnior, Nesta, Maldini e Kaladze; Gattuso, Pirlo, Seedorf e Rui Costa; Inzaghi e Shevchenko. O Milan ganhou cinco vezes a Liga dos Campeões ? a última foi em 94, com uma vitória por 4 a 0 sobre o Barcelona. A Juventus viajou para a Inglaterra em clima de mistério. Seu último treino na Itália foi realizado a portas fechadas e o técnico Marcello Lippi evitou o contato com os jornalistas durante o vôo. Ele tem duas opções para substituir Nedved: o argentino Camoranesi e o croata Tudor. Camoranesi é meia e joga aberto pela direita. Nesse caso, Zambrotta seria deslocado para o meio, no papel que normalmente é feito pelo checo. Tudor é zagueiro e volante. Se ele entrar no time, o esquema será mais cauteloso. A escalação provável é a seguinte: Buffon; Thuram, Ferrara, Montero e Birindelli; Zambrotta, Tacchinardi, Davids e Camoranesi (Tudor); Del Piero e Trezeguet. A Juve não conquista o título europeu desde 1996, quando derrotou o Ajax nos pênaltis. Três titulares são remanescentes daquela vitória: Ferrara, Montero e Del Piero. O outro título do clube na principal competição européia foi em 85.