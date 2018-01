Milan e Juventus mantêm a liderança Milan e Juventus venceram, neste sábado, na segunda rodada do Campeonato Italiano e mantiveram a liderança com seis pontos ganhos. O time de Milão, sem Rivaldo, derrotou o Perugia por 3 a 0. Os gols foram de Maldini, Inzaghi e Seedorf. Serginho chutou para fora um pênalti. Fora de casa, a Juventus passou pelo Empoli, por 2 a 0, com dois gols de Alessandro Del Piero. A rodada será completada neste domingo com os seguintes jogos: Atalanta x Bologna, Chievo x Brescia, Parma x Como, Piacenza x Udinese, Reggina x Inter Milão, Torino x Lazio e Roma x Modena.