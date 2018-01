Milan e Juventus mantêm liderança Com um empate por 1 a 1 com a Lazio, neste sábado, em Roma, o Milan chegou aos 7 pontos e manteve a liderança do Campoenato Italiano ao lado da Juventus, que também ficou na igualdade com o Parma, em Turim: 2 a 2. O Parma foi a 5 pontos e a Lazio a 4. O Milan abriu o placar logo aos 6 minutos, com o capitão Paolo Maldini, que completou de cabeça uma falta cobrada pelo brasileiro Rivaldo. A Lazio empatou no início do segundo tempo, com o argentino Claudio López. A Juventus, em casa, sofreu para conseguir um empate diante do Parma. E mesmo assim com muito protesto dos adversários. O Parma vencia por 2 a 0, com gols do japonês Nakata e do brasileiro Adriano até os minutos finais de jogo, quando Igor Tudor diminuiu para a Juve. Já nos acréscimos, Alessandro del Piero, levando vantagem na jogada ao usar a mão, fez o segundo gol do time de Turim. As reclamações dos jogadores do Parma nada resolveram.