Milan e Juventus mantêm primeiro lugar Milan e Juventus venceram, neste domingo, pela sétima rodada do Campeonato Italiano e mantiveram o primeiro lugar com 19 pontos cada. O time milanês bateu a Sampdoria, em Gênova, por 3 a 0, com gols de Tomasson e Shevchenko (2). Já a equipe de Turim derrotou o Brescia por 2 a 0. Nedved e Trezeguet marcaram os gols. O Parma confirmou a boa campanha, ao derrotar o Modena, em casa, por 3 a 0, com um gol do brasileiro Adriano. Outros resultados deste domingo: Lazio 2 x 1 Bologna, Perugia 3 x 3 Udinese e Reggina 0 x 0 Ancona. Internazionale x Roma completam a sétima rodada ainda neste domingo.