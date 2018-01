Milan e Lazio fazem clássico de risco Milan e Lazio fazem um clássico de risco, neste domingo, pelo Campeonato Italiano. Os dois times correm atrás da líder Internazionale e um tropeço tornará o objetivo bem mais distante, principalmente para os romanos, que têm 38 pontos. Os milaneses, com 42, estão ao lado da Juve, e, se quiserem se manter encostados nos rivais da Inter, terão de vencer. A Lazio, que vive grave crise financeira, consegue se superar em campo, surpreende na competição e deve dar bastante trabalho ao Milan. O único desfalque é o zagueiro português Fernando Couto, que está suspenso. O Milan deverá ter de volta o lateral-esquerdo Serginho, que se recuperou de contusão. Em compensação, Rivaldo, que vem decepcionando na Itália, deverá ficar no banco. Ele chegou apenas na quinta-feira da Ásia, onde defendeu o Brasil contra a China. O Milan vem de derrota para o Perugia por 1 a 0. Outro destaque deste domingo é o confronto entre Parma e Juventus. A Juve, que também briga pelo scudetto, terá, entre os 11 titulares, três jogadores que atuavam no Parma. O goleiro Gianluigi Buffon, o zagueiro Lilian Thuram e o atacante Marco Di Vaio, que deve substituir Del Piero, contundido. O Parma, que tem 31 pontos, lutará, no máximo, por uma vaga na Copa dos Campeões ou na Copa da Uefa. Outros jogos: Piacenza x Bologna, Reggina x Como, Torino x Modena, Empoli x Perugia e Atalanta x Udinese.