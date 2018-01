Milan e Manchester buscam vaga Milan e Manchester United entrarão em campo nesta terça-feira com a chance de serem os primeiros times a garantir presença nas quartas-de-final da Liga dos Campeões. O time italiano enfrentará o Lokomotiv em Moscou e se classificará se vencer - se empatar, garantirá a vaga se o Real Madrid derrotar o Borussia Dortmund. À equipe inglesa, bastará um empate contra a Juventus, em Turim. O técnico Carlo Ancelotti tratou de convencer seus jogadores de que o Milan terá muito a ganhar se definir nesta terça-feira sua classificação. "Na primeira fase, garantimos a vaga com duas rodadas de antecedência e pudemos preservar alguns jogadores. Seria ótimo repetir isso." Quando o time garantiu a classificação na primeira fase, Ancelotti inverteu a fórmula e passou a escalar o time principal no Campeonato Italiano, dando chance para alguns reservas nas partidas da Liga dos Campeões. O resultado é que o Milan embalou no campeonato nacional e terminou o primeiro turno na liderança. Agora, o time está em terceiro lugar, a dois pontos de Juventus e Inter. Se assegurar nesta terça-feira a vaga nas quartas-de-final, poderá se concentrar no Campeonato Italiano até o dia 8 de abril, quando começará a fase dos ?mata-matas? na competição européia. Brasileiros - O desfalque para o jogo desta terça-feira será o volante Pirlo. Gripado, ele nem embarcou para Moscou. Rivaldo, com dor de garganta, e Redondo, com febre, não treinaram nesta segunda-feira na capital russa. Mas ambos estarão em campo. O Milan deverá jogar com Dida, Costacurta, Nesta, Maldini e Kaladze; Gattuso, Redondo, Seedorf, Rivaldo e Serginho; Inzaghi. No outro jogo do Grupo C, o Real Madrid jogará como visitante contra o Borussia Dortmund. Com quatro pontos, contra três dos alemães, o time espanhol ficará em ótima situação se vencer. O atacante Raúl está a um gol de completar 40 na Liga dos Campeões. Ele é o maior artilheiro em atividade da competição e só perde para o argentino Di Stefano, que nos anos 60 marcou 49 gols pelo Real Madrid no torneio. O técnico Vicente del Bosque só não poderá contar com o zagueiro Hierro, que continua se recuperando de uma lesão muscular. Figo e Zidane, que não jogaram sábado contra o Valladolid, voltarão ao time. O Real jogará com Casillas, Michel Salgado, Pavón, Helguera e Roberto Carlos; Makelele, Flávio Conceição, Figo e Zidane; Raúl e Ronaldo. O Borussia precisa da vitória e por isso o técnico Matthias Sammer escalou três atacantes: Ewerthon, Amoroso e o checo Koller. Os laterais brasileiros Evanílson e Dedé também começarão jogando. Em Turim, pelo Grupo D, o Manchester jogará completo contra a Juventus. "O empate é nosso objetivo mínimo para esta partida", disse o técnico Alex Ferguson. A Juve, que ganhou nove e empatou uma de suas últimas 10 partidas em casa por competições européias, só não terá um titular: o atacante Del Piero, machucado.