Milan e Manchester farão duelo de gigantes nas oitavas de final

As fase de oitavas de final da Liga dos Campeões terá um duelo entre dois dos maiores vencedores da história da competição. O sorteio desta sexta-feira, na Suíça, colocou frente a frente Milan e Manchester United, que somam dez conquistas no torneio - sete dos italianos e três dos ingleses.

O duelo entre os dois gigantes é o grande destaque da próxima fase. Durante a semana, o meia David Beckham chegou a dizer que torcia pelo embate entre sua atual equipe e o clube que o projetou para o futebol mundial.

Mas o reencontro entre Beckham e Manchester United não será o único da fase de oitavas de final. Em outro duelo de grandes equipes, o técnico José Mourinho, da Inter de Milão, terá pela frente o Chelsea, onde trabalhou por três temporadas.

O francês Karim Benzema e o malinês Mahamadou Diarra, do Real Madrid, também reencontrarão seu ex-clube, o Lyon. O clube espanhol busca seu décimo título na principal competição do futebol europeu.

O Barcelona, atual campeão do torneio e que luta pelo título do Mundial de Clubes da Fifa, terá pela frente os alemães do Stuttgart. Outra equipe espanhola nesta fase, o Sevilla enfrentará o CSKA, da Rússia.

os confrontos DAS OITAVAS Stuttgart x Barcelona Olympiacos x Bordeaux Inter de Milão x Chelsea Bayern de Munique x Fiorentina CSKA x Sevilla Lyon x Real Madrid Porto x Arsenal Milan x Manchester United * os times à esquerda jogam a primeira em casa (clique aqui e confira a tabela completa)

As duas equipes com melhor campanha na primeira fase tiveram sorte diferente. O Bordeaux, que marcou 16 pontos em seu grupo, enfrentará o Olympiacos - clube grego comandado por Zico -, considerado um rival fraco. Já a Fiorentina, vencedora de sua chave com 15 pontos, terá pela frente o forte Bayern de Munique. Porto e Arsenal fecham a lista de duelos.

Os confrontos serão decididos em duas partidas, sendo a primeira na casa dos times que ficaram em segundo lugar nos seus grupos. Os duelos de ida serão nos dias 16, 17, 23 e 24 de fevereiro - com duas partidas em cada dia - e a volta, em 9, 10, 16 e 17 de março.