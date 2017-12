Milan e Manchester perto da vaga Milan, Manchester United e Barcelona continuam a mostrar eficiência, na largada da Liga dos Campeões da Europa. O trio venceu os três jogos iniciais, em seus respectivos grupos, e estão muito perto da classificação para a próxima fase do principal torneio europeu. Em compensação, Newcastle e Bayern de Munique decepcionam, entram em crise e ficam próximos da eliminação. Um dos resultados mais expressivos desta terça-feira ocorreu no estádio Olímpico, em Munique, onde o Bayern recebeu o Milan em busca da primeira vitória na Liga. Os alemães ficaram apenas na intenção, pois mais uma vez brilhou a estrela de Filippo Inzaghi. O centroavante italiano marcou os dois gols do Milan, tem 7 até agora e é o artilheiro da competição. O peruano Pizarro descontou para o Bayern, lanterna da chave G com 1 ponto. No mesmo grupo, o Deportivo ganhou do Lens por 3 a 1, em La Coruña, e ficou em segundo lugar, com 6 pontos. Os gols espanhóis foram de Makaay, Capdevila e César. O Manchester United recebeu o Olympiakos, pelo grupo F, e fez 4 a 0. Ryan Giggs (2), Verón e Solskjaer marcaram os gols. O volante brasileiro Zé Elias atrapalhou o time grego, ao ser expulso no fim do primeiro tempo. Na outra partida da chave, o Bayer Leverkusen bateu o Maccabi Haifa por 2 a 0. O Manchester tem 9 pontos e os demais estão com 3. O Barcelona visitou o Lokomotiv, em Moscou, e ganhou por 3 a 1, no grupo H. O argentino Saviola (2) e o holandês Kluivert construíram o placar favorável aos catalães e deixaram os russos em último lugar, com 1 ponto. O Galatasaray (4 pontos) ficou no empate de 0 a 0 com o Bruges (2), em casa. A Juventus (7 pontos) se isolou na liderança do grupo E, com os 2 a 0 no Newcastle (lanterna, com zero). Del Piero fez os gols. O vice-líder Feyenoord (5) empatou com o Dinamo Kiev (4) por 0 a 0 em seu estádio.