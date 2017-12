Milan e Porto decidem Supercopa amanhã Ainda sem Kaká, mas com Dida e Cafu confirmados entre os titulares, o Milan enfrenta o Porto nesta sexta-feira, na decisão da Supercopa Européia, em Montecarlo. O jogo reúne os vencedores das duas principais competições européias da última temporada: o Milan venceu a Liga dos Campeões e o Porto levou a Copa da Uefa. Kaká não pode jogar porque sua negociação só foi concluída após a data final de inscrição para a partida. O meia brasileiro deve estrear oficialmente pelo Milan na segunda-feira, contra o Ancona, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. Rivaldo deve ser apenas opção para o banco de reservas. O time italiano terá ainda o capitão Paolo Maldini, que estava com uma lesão no joelho, mas declarou que está pronto para disputar o jogo. No Porto, a maior dúvida é o atacante brasileiro Derlei, que fez dois gols na final da Copa da Uefa contra o Celtic, em maio. O brasileiro Deco, titular da seleção portuguesa desde que Luiz Felipe Scolari assumiu o comando do time, também está confirmado. O time português não começou bem a temporada. No último fim de semana, apenas empatou com o frágil Estrela Amadora.