Milan e PSV abrem as semifinais Dois times cheios de ambição se enfrentam nesta terça-feira na abertura das semifinais da Liga dos Campeões da Europa. Às 15h45 (com transmissão ao vivo da RedeTV e da ESPN Internacional), no estádio San Siro, o Milan receberá o PSV Eindhoven. O primeiro jogo da outra semifinal será na quarta, em Londres, entre Chelsea e Liverpool. O Milan lidera o Campeonato Italiano ao lado da Juventus, com 73 pontos, a cinco rodadas do final. E sonha com os dois títulos para coroar uma grande temporada. ?Temos time para ganhar as duas competições?, disse o goleiro Dida. O PSV vive um momento excelente sob o comando do técnico Guus Hiddink. No sábado, sagrou-se campeão holandês com quatro rodadas de antecedência ao bater o Vitesse por 3 a 0. Além disso, está classificado para disputar a final da Copa da Holanda contra o Willem II e sonha com seu segundo título da Liga dos Campeões ? o primeiro foi em 1988, também sob o comando de Hiddink e numa temporada em que o time levou ainda o Campeonato Holandês e a Copa da Holanda. ?Em comum com o time de 88 esta equipe tem a mescla de jogadores experientes com jovens talentos. Esta é a mistura ideal?, disse o treinador do PSV. Cinco brasileiros estarão em campo nesta terça-feira. Pelo Milan, Dida, Cafu e Kaká jogam ? Serginho ficará no banco. E pelo PSV, o goleiro Gomes e o zagueiro Alex são titulares. Os dois goleiros brasileiros foram decisivos nas quartas-de-final. Dida foi um paredão nos dois jogos do Milan contra a Inter e Gomes virou herói do PSV ao defender duas cobranças na decisão por pênaltis contra o Lyon. A solidez do sistema defensivo é um ponto em comum entre os dois times. O Milan sofreu apenas dois gols em 10 partidas na competição e o PSV tem o melhor desempenho em campeonatos nacionais europeus, ao lado do Chelsea, com 13 gols sofridos em 30 rodadas. Gomes jogou 37 partidas na temporada e em 24 delas saiu de campo sem ser vazado. No jogo desta terça-feira, a defesa do time holandês estará completa. Mas o Milan não terá sua força máxima no setor. Nesta está suspenso e o holandês Stam é dúvida. Se ele não puder jogar, o veterano Costacurta formará dupla de zaga com Maldini. Outro problema para o técnico Carlo Ancelotti é o volante Pirlo, que foi convocado para a partida mas está há duas semanas sem jogar por causa de uma lesão no joelho direito. ?Pirlo só jogará se estiver cem por cento bem. Numa semifinal, não posso colocar em campo um jogador que não esteja no melhor de sua forma?, afirmou o treinador do Milan. O jogo de volta será disputado no dia 4 de maio em Eindhoven e o plano do PSV é levar para casa pelo menos um empate com gols.