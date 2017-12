Milan e Roma dividem liderança na Itália Milan e Roma assumiram a liderança do Campeonato Italiano, neste domingo, após a disputa da 11ª rodada. O time de Milão superou o Modena, por 2 a 0, com dois gols do ucraniano Shevchenko. A equipe romana, com um gol do brasileiro Mancini, bateu o Lecce por 3 a 1. As duas equipes acumulam 27 pontos, um a mais que a Juventus, que perdeu, sábado, para a Internazionale de Milão, por 3 a 1, em Turim. Outros resultados deste domingo: Parma 3 x 1 Chievo, Perugia 1 x 1 Empoli, Reggina 0 x 0 Bologna e Sampdoria 2 x 0 Ancona. Brescia e Udinese completam a rodada ainda neste domingo.