Milan e Roma empatam por 1 a 1 O Milan desperdiçou uma excelente oportunidade para encostar na líder Juventus, ao ficar no empate por 1 a 1 com a Roma, neste domingo, no estádio San Siro, no encerramento da 10ª rodada do Campeonato Italiano. O ucraniano Shevchenko fez o gol do time de Milão no primeiro tempo e Montella, agora o líder isolado da artilharia (9 gols), garantiu o empate. A Juventus lidera com 25 pontos, quatro à frente do Milan. Já a Internazionale continua decepcionando sua torcida. A equipe continua invicta, mas acumulou outro empate, desta vez por 1 a 1, com a Fiorentina, e perdeu a chance para diminuir a distância que a separa da líder Juventus, que no sábado perdeu para o Reggina por 2 a 1. Para compensar a frustração, o gol da equipe de Milão foi marcado pelo brasileiro Adriano, que divide a vice-liderança da artilharia com o croata Bojinov, com oito gols cada. Em Florença, a Inter sofreu o gol aos 26 minutos do primeiro tempo, marcado, de cabeça, por Dainelli. O goleiro Toldo, que voltava à equipe depois de seis jogos ausente, salvou o segundo gol no final do período, em um chute de curta distância de Jorgensen. Na segunda etapa, quem atuou mais foi o goleiro da Fiorentina, Lupatelli, autor de duas grandes defesas. Mas aos 35 minutos ele não conseguiu segurar a bola chutada por Cambiasso; ela sobrou para Adriano empatar, de cabeça. Em Bérgamo, no empate sem gols entre a lanterninha Atalanta e a Sampdoria, aconteceu um fato curioso: Bazzani, atacante da Sampdoria, se chocou com o zagueiro Natali, da Atalanta, e não voltou a campo enquanto o adversário não se recuperou, lance de fair-play aplaudido pelos torcedores dos dois times. O Lecce voltou a perder, desta vez por 4 a 3, para a Udinese, mas a torcida local, satisfeita pelo bom futebol apresentado, aplaudiu o time no final. O atacante croata Bojinov fez dois gols; o outro gol do Lecce foi marcado por Vucinic; para a Udinese marcaram por Jankulovski (dois), Di Natale e Iaquinta. Os outros jogos do dia: Bologna 2 (Loviso, Cipriani) x Messina 2 (Di Napoli e Amoruso), Cagliari 0 x Livorno 0, Lazio 1 (Fernando Couto) x Siena 1 (Portanova), Palermo 1 (Gonzalez) x Parma 1 (Gilardino).