Milan e Roma perdem na Itália Apesar de já ter o campeão da temporada, o Milan, definido, a rodada deste donmingo do Campeonato Italiano foi emocionante, principalmente pela luta dos times que tentam fugir do rebaixamento. O próprio campeão Milan foi surpreendido pela Reggina. Com a vitória de 2 a 1 (Di Michele e Cozza marcaram para o Reggina e Shevchenko, o do Milan, consolidando-se na posição de artilheiro do torneio, com 23 gols), a Reggina assegurou sua permanência na divisão principal do futebol italiano. Outro dos ameaçados pelo rebaixamento, o Perugia, ainda respira: de virada, em Roma, bateu a Roma, vice-campeã, por 3 a 1. Já o Siena saiu da zona de rebaixamento, ao vencer, por 3 a 1, o Modena, que passou a ser um dos ameaçados. O terceiro colocado, a Juventus, ganhou em casa do Sampdoria, por 2 a 0, enquanto, em Milão, com um gol do brasileiro Adriano, a Inter bateu o Parma, por 1 a 0, e passou ao quarto lugar, com um ponto de vantagem sobre o adversário deste domingo. Emoção também não faltou em Brescia, onde o veterano Roberto Baggio, aos 44 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória do time local, 2 a 1 sobre a Lazio. Detalhe: foi o último jogo de Baggio, 37 anos, diante de sua torcida, pois o Brescia joga fora na última rodada do torneio. Outros resultados: Udinese 1, Chievo Verona 1; Ancona 1, Empoli 0.