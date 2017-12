Milan e Roma têm jogos complicados A 23ª rodada do Campeonato Italiano pode colocar ´fogo´ na competição. Tudo porque o Milan, líder com 55 pontos, e a Roma, segunda colocada com 50, têm jogos complicados fora de casa. Já a Juventus, terceira com 49, recebe o fraco Ancona e não deve ter problemas para confirmar o favoritismo. Depois de 18 dias, o Milan volta ao estádio Olímpico de Roma, para enfrentar, de novo, a Lazio. Desta vez, o técnico Carlo Ancelotti colocará todos os titulares para não repetir o resultado da Copa da Itália, quando, com time misto, foi arrasado pelo adversário com goleada por 4 a 0. Sem chances de conquistar o título, a Lazio tenta se manter na quarta posição, o que lhe garante vaga na Liga dos Campeões. A situação da Roma é semelhante. O time visita o Parma, que também não almeja o título, mas na quinta posição tenta vaga nas competições européias. Outros jogos deste domingo: Inter x Brescia, Lecce x Modena, Perugia x Bologna e Sampdoria x Chievo. Resultados deste sábado: Siena 0 x 0 Reggina e Empoli 2 x 0 Udinese.