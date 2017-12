Milan e São Paulo ainda negociam Kaká As negociações entre São Paulo e Milan por Kaká estão longe de estarem encerradas. Ambos os lados estão se testando. O clube italiano, ao invés de oferecer US$ 10 milhões, só aumentou para US$ 8 milhões a proposta pelo meia. A diretoria do clube brasileiro não aceitou, como era esperado. Mas as partes estão se aproximando. O São Paulo, que antes não abria mão dos US$ 20 milhões da multa rescisória, já sinaliza que pode fechar negócio por US$ 12 milhões. Leia mais no Jornal da Tarde