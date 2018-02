Milan empata com a Lazio e se distancia dos líderes Lazio e Milan empataram por 0 a 0, neste domingo, no Estádio Olímpico, em Roma. Com o resultado, o time dos brasileiros Dida, Cafu e Kaká segue fora da classificação para as copas européias da próxima temporada. E significa um tropeço, pois a equipe de Milão vinha de três vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, já que fica em 11.º lugar. A Lazio assume a quinta colocação. Embora não tenha apresentado um bom futebol, o Milan foi melhor que a Lazio, que procurou apenas jogar nos contra-ataques. Kaká foi um dos poucos que se destacaram ao fazer jogadas individuais aos 21 e 36 minutos do primeiro tempo. Aos 38 minutos, a Lazio apareceu no jogo. Pandev matou no peito e chutou, mas a bola foi para escanteio. Aos 44, Rocchi teve a melhor chance do jogo, mas esbarrou em bela defesa de Dida. Aos dois minutos do segundo tempo Kaká e Gilardino fizeram boa tabela e por pouco o atacante italiano não abre o placar com um voleio. O jogo continuou com a Lazio explorando os contra-ataques e Kaká tentando resolver o jogo sozinho. Aos 20 minutos, o brasileiro chutou da intermediária e a bola passou perto do travessão. Depois disso o jogo esfriou e o placar não saiu do 0 a 0. Na próxima rodada, o Milan enfrenta o Parma, em casa, enquanto a Lazio joga contra o Palermo, rival direto na briga pela Liga dos Campeões.