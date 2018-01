Milan empata com Ajax na Holanda Jogando em Amsterdã, a equipe do Milan empatou por 0 a 0 com o Ajax nesta terça-feira, no primeiro confronto entre as equipes pelas quartas-de-final da Liga dos Campeões da Europa. A partida de volta, dia 23 de abril, acontece na Itália. O Ajax passa às semifinais, se conseguir uma vitória ou um empate com gols. Ao Milan resta a opção da vitória. Em caso de novo empate por 0 a 0, haverá prorrogação. Se persistir o empate, a decisão vai para a cobrança de pênaltis.