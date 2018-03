Milan empata com Inter e se classifica A tradição prevaleceu no duelo em que o Milan empatou com a Inter por 1 a 1 e garantiu presença na final da Liga dos Campeões de 2002/03. O time pentacampeão europeu (63, 69, 89, 90, 94) mostrou nesta terça-feira mais autocontrole e maior experiência internacional do que seu grande rival. Por isso, garantiu o direito de decidir pela 9ª vez o troféu continental. O jogo está marcado para dia 28, em Manchester, na Inglaterra, contra o vencedor do duelo entre Juventus e Real Madrid, que se enfrentam na quarta. Os 76.854 torcedores que lotaram o estádio Giuseppe Meazza, no bairro de San Siro, assistiram a lances de tensão e emoção no 255º dérbi milanês. Com o empate de 0 a 0 na partida anterior, os dois times se viam na obrigação de fazer gols, para evitar prorrogação e pênaltis. O Milan, na condição de visitante - embora jogando no mesmo local onde mandou o primeiro confronto -, tratou de ir à frente, porque sabia que o gol lhe daria grande vantagem no desempate. O objetivo do Milan foi alcançado aos 46 minutos do primeiro tempo, em lançamento longo que o ucraniano Shevchenko soube aparar - ele ainda se livrou do colombiano Córdoba - antes de bater para o gol: 1 a 0. Na etapa final, a Inter se viu obrigada a fazer dois gols e foi ao ataque. Mas sem sucesso, pois Crespo e Recoba estavam bem marcados e o artilheiro Vieri ficou fora de combate, por contusão. A insistência até que deu certo aos 39 minutos, com o gol de Martins em falha da defesa. O Milan resistiu à pressão intensa, nos minutos finais, e ainda contou com duas boas defesas do goleiro Abbiatti, que substituiu o brasileiro Dida, contundido. E festejou o empate com sabor de vitória.