Milan empata com o Bologna na Itália O Milan empatou por 3 a 3 com o Bologna, em partida realizada neste sábado pelo Campeonato Italiano. Os gols da equipe milanesa foram marcados po Schevchenko, dois, e Sala. Pelo adversário, Cipriani também fez dois e Signori marcou o outro. No outro jogo de hoje, a Udinese venceu o Verona por 2 a 1, com gols de Fiore e Diaz - Oddo descontou. Neste domingo, sete confrontos completam a 19ª rodada: Atalanta x Vicenza, Bari x Juventus, Parma x Brescia, Perugia x Lazio, Reggina x Fiorentina, Roma x Lecce e Napoli x Internazionale.