Milan empata e Juve é campeã italiana O Milan deu nesta sexta-feira um presente para a Juventus: empatou em casa com o Palermo por 3 a 3 e entregou o título do Campeonato Italiano ao time de Turim - que jogará só no domingo contra o Livorno, fora de casa. A diferença entre os dois times é de quatro pontos (82 a 78) e o Milan só tem mais um jogo pela frente - contra a Udinese, fora de casa. Foi o 28º scudetto da história da Juventus. Estava na cara que o time de Milão só pensava na final da Liga dos Campeões da Europa, que disputará quarta-feira contra o Liverpool em Istambul (TUR). Além de o jogo ter sido antecipado para hoje, a fim de dar à equipe mais tempo para descansar para a final, o técnico Carlo Ancelotti escalou apenas um titular - o atacante argentino Crespo - para não correr o risco de perder alguém por contusão. Ancelotti não levou os titulares nem para o banco. Os únicos nomes conhecidos na reserva eram o atacante Inzaghi e o goleiro Fiori. O zagueiro Digão (irmão de Kaká) e quatro companheiros da equipe de juniores ficaram à disposição do treinador. O "gol do título" foi marcado pelo meio-campista Barone, do Palermo, aos 34 minutos do segundo tempo. O Milan vencia por 3 a 1 até dois minutos antes - com dois gols de Serginho e um do dinamarquês Tomasson. Como os jogadores, dirigentes e comissão técnica da Juventus estão sem falar com a imprensa há três semanas, não houve comentários sobre a conquista. O título colocou o técnico Fabio Capello como o primeiro a ganhar o Campeonato Italiano dirigindo times de três cidades: Milan (quatro vezes), Roma e Juventus. Além disso, foi campeão espanhol pelo Real Madrid na temporada 96/97. Também foi o primeiro título de Émerson em Turim e seu segundo na Itália - ganhou pela Roma em 2000/2001, também dirigido por Capello. Ele tornou-se o quarto brasileiro a ser campeão italiano pela Juve. Os três primeiros foram Sernagiotto (1934 e 1935), Chinesinho (1967) e Altafini, o Mazzola (1972/1973 e 1974/1975). Juventus e Milan lutaram pelo título durante toda a temporada. O jogo que desequilibrou a balança foi o clássico disputado no último dia 8, em Milão. A equipe de Turim venceu por 1 a 0 - gol de cabeça do francês Trezeguet - e abriu três pontos a três rodadas do final, o que foi um golpe muito duro para o time de Milão.