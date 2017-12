Milan empata e segue líder do Italiano O Milan perdeu a chance de aumentar a sua vantagem na classificação ao empatar neste domingo por 1 a 1 com o Lecce, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Italiano. Chevanton abriu o placar e Shevchenko empatou para o líder do calcio, que agora soma 52 pontos. A Roma (47) também desperdiçou boa oportunidade de diminuir a diferença na tabela ao empatar sem gols com o lanterna Ancona (6). Nos demais jogos, o Parma derrotou o Siena por 2 a 1, a Udinese surpreendeu a Inter de Milão por 2 a 1, o Bologna empatou por 1 a 1 com o Modena e o Brescia empatou com o Sampdoria por 1 a 1. Juventus e Reggina jogam logo mais à tarde.