Milan empata e segue na liderança O Milan não saiu de um empate por 0 a 0 com o Brescia neste domingo, mas segue líder isolado do Campeonato Italiano. Depois de 15 rodadas, a equipe soma 33 pontos, um a mais que a Lázio, que empatou por 1 a 1 com o Bolonha. Também neste domingo, a Juventus teve muita dificuldade, mas conseguiu vencer o Perugia por 1 a 0. O único gol do jogo foi marcado já nos descontos, pelo argentino Camoranesi. A rodada teve ainda os seguinte resultados: Atalanta 2 x 2 Empoli, Chievo Verona 2 x 0 Como e Reggina, 3 x 1 Piacenza. Aberta no sábado, a rodada teve a derrota do Módena por 1 a 0 para a Udinese e a vitória da Roma sobre o Torino por 1 a 0. A 15ª rodada será completada no início da noite deste domingo, com a partida entre Parma e Inter.