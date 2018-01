Milan empata no retorno de Redondo Depois de 30 meses, o argentino Fernando Redondo voltou a jogar. Nesta terça-feira, o volante disputou o primeiro tempo da partida em que o Milan empatou fora de casa com o Ancona por 1 a 1 pela Copa da Itália. O brasileiro Leonardo, que reestreou na equipe, foi o autor do gol. O último jogo oficial de Redondo havia sido no dia 24 de maio de 2000, defendendo o Real Madrid na final da Copa dos Campeões contra o Valencia no Stade de France, em Paris. O Real ganhou por 3 a 0 e ele foi eleito o melhor jogador da competição. No dia 19 de agosto daquele ano, durante um treino no Milan, sofreu uma grave lesão no joelho direito que o impediu de jogar até esta terça-feira. "Aos poucos vou recuperando o ritmo de jogo. Estou muito feliz por haver voltado a jogar e o mais importante é que meu joelho está muito bem." Robbiatti colocou o time da casa em vantagem aos quatro minutos e Leonardo empatou aos 44, após passe de Serginho. No outro jogo desta terça-feira, Sampdoria e Perugia empataram por 1 a 1, em Gênova. Miccoli colocou os visitantes em vantagem aos 28 minutos do primeiro tempo e Flachi, de pênalti, empatou para a Sampdoria. Jogos desta quarta-feira: Lazio x Empoli; Triestina x Roma; Bari x Inter. Quinta-feira jogam Piacenza x Chievo; Vicenza x Bologna e Reggina x Juventus.