Milan empresta brasileiro Felipe Mattioni ao Mallorca

O lateral-direito brasileiro Felipe Mattioni foi apresentado nesta terça-feira como novo reforço do Mallorca. Emprestado por uma temporada pelo Milan, ele chega ao clube espanhol já com a opção de compra estabelecida em 2 milhões de euros.

Revelado pelo Grêmio, Felipe Mattioni se transferiu para o Milan no início de 2009, por 6 milhões de euros. Sem espaço no elenco do clube italiano, o jogador chegou a receber a oferta gremista para voltar ao Brasil, mas acabou fechando com o Mallorca.

"Estou muito feliz pela oportunidade. Para mim, vai ser um desafio muito grande. Hoje, o Campeonato Espanhol é um dos mais importantes do mundo, junto com o Inglês", disse Felipe Mattioni, durante a sua apresentação oficial no Mallorca.

No domingo, o Mallorca estreia no Campeonato Espanhol contra o Xerez, mas Felipe Mattioni pediu um tempo para entrar em forma. A última conquista do clube foi o título da Copa do Rei em 2003, quando ainda contava com o camaronês Samuel Eto''o.