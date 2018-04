Milan empresta goleiro Storari para a Sampdoria O Milan confirmou nesta sexta-feira, em seu site oficial, o empréstimo do goleiro Storari para a Sampdoria até o final desta temporada, que se encerra em junho. O jogador chegou a ter chances na equipe titular, beneficiado por lesões sofridas por outros goleiros do elenco, como o brasileiro Dida, mas depois perdeu o seu espaço no time.