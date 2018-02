Milan encara Arsenal nas oitavas da Liga dos Campeões

A Uefa realizou nesta sexta-feira o sorteio dos jogos das oitavas-de-final da Liga dos Campeões. O destaque ficou para a equipe do Milan, atual campeão, que terá um confronto difícil contra o Arsenal, da Inglaterra. Os jogos de ida serão disputados entre os dias 19 e 20 de fevereiro de 2008. A volta acontecerá entre 4 e 5 de março. O Barcelona, do brasileiro Ronaldinho Gaúcho, terá de viajar à Escócia para enfrentar o Celtic, enquanto o Real Madrid, de Robinho, encara a Roma, na Itália. Outro duelo de destaque é o confronto entre Liverpool, atual vice-campeão, e a equipe da Inter de Milão, líder do Campeonato Italiano. Zico, técnico do Fenerbahce, tem boas chances de classificar sua equipe para as quartas-de-final, já que o adversário é o Sevilla, considerada do mesmo nível. Jogos das oitavas-de-final da Liga: Celtic (ESC) x Barcelona (ESP) Olympique Lyon (FRA) x Manchester United (ING) Schalke 04 (GER) x Porto (POR) Liverpool (ING) x Inter (ITA) Roma (ITA) x Real Madrid (ESP) Arsenal (ING) x Milan (ITA) Olympiakos (GRE) x Chelsea (ING) Fenerbahce (TUR) x Sevilla (ESP)