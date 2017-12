Milan encara grupo difícil na Liga A Uefa realizou, nesta quinta-feira, no Principado de Mônaco, o sorteio dos grupos da fase principal da Liga dos Campeões da Europa. Quem deu azar foi o Milan, atual vice-campeão, que caiu na chave considerada mais difícil. No Grupo E, o time italiano terá a companhia de PSV Eindhoven (Holanda), Schalke 04 (Alemanha) e Fenerbahçe (Turquia). Outra chave considerada forte é a G, com dois favoritos ao título: os ingleses Liverpool, o atual campeão da Liga, e o Chelsea. Junto deles estão o Betis (Espanha), dos atacantes brasileiros Ricardo Oliveira e Edu, e o Anderlecht (Bélgica). Os dois grandes clubes da Espanha caíram em chaves mais tranqüilas. No Grupo F, a legião brasileira do Real Madrid terá pela frente o Lyon (França), o Olympiakos (Grécia) e o Rosenborg (Noruega). O rival Barcelona está no Grupo C com Panathinaikos (Grécia), Werder Bremen (Alemanha) e Udinese (Itália). Nesta fase, os 32 classificados foram divididos em oito grupos com quarto equipes cada, que se enfrentarão em turno e returno. Ao final das seis rodadas, os dois melhores de cada chave passarão às oitavas-de-final. Os terceiros colocados de cada grupo garantirão uma vaga na Copa da Uefa. Veja abaixo como ficou cada grupo da Liga dos Campeões da Europa: Grupo A: Bayern de Munique (Alemanha) Juventus (Itália) Brugges (Bélgica) Rapid Viena (Áustria) Grupo B: Arsenal (Inglaterra) Ajax (Holanda) Sparta Praga (República Checa) Thun (Suíça) Grupo C: Barcelona (Espanha) Panathinaikos (Grécia) Werder Bremen (Alemanha) Udinese (Itália) Grupo D: Manchester United (Inglaterra) Villarreal (Espanha) Lille (França) Benfica (Portugal) Grupo E: Milan (Itália) PSV Eindhoven (Holanda) Schalke 04 (Alemanha) Fenerbahçe (Turquia) Grupo F: Real Madrid (Espanha) Lyon (França) Olympiakos (Grécia) Rosenborg (Noruega) Grupo G: Liverpool (Inglaterra) Chelsea (Inglaterra) Anderlecht (Bélgica) Betis (Espanha) Grupo H: Inter de Milão (Itália) Porto (Portugal) Rangers (Escócia) Artmedia Bratislava (Eslováquia)