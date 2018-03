Milan está confiante antes de clássico decisivo, diz Ancelotti O técnico Carlo Ancelotti está confiante de que o Milan manterá viva a esperança de classificação para a Liga dos Campeões e que conseguirá adiar o título da Inter de Milão com uma vitória no clássico de domingo. A Inter garantirá o título da Série A com dois jogos de antecedência se vencer a partida no San Siro. Em quinto lugar, o Milan quer garantir os três pontos já que isso ampliaria suas chances de garantir uma vaga no campeonato europeu de clubes. A equipe está dois pontos atrás da Fiorentina, quem em quarto lugar ocupa a última vaga para a fase de classificação da Liga dos Campeões. "O time está em boa forma. Nós redescobrimos nossas qualidades e estamos na melhor condição para encarar a Inter", disse Ancelotti em entrevista coletiva neste sábado. "Temos que fazer de tudo para vencer este jogo. Nosso futuro depende de amanhã. É importante... mas depois vamos ter que vencer a Udinese e o Napoli também." O heptacampeão europeu está 23 pontos atrás da Inter, mas recuperou força nos últimos dois jogos ao bater Reggina e Livorno por 5 x 1 e 4 x 1, respectivamente. Ancelotti disse que vai escalar a mesma equipe que goleou o Livorno, com Filippo Inzaghi no ataque após marcar três gols na semana passada. A Inter ainda pode ser campeã mesmo com derrota ou empate, caso a segunda colocada Roma não tenha resultado melhor contra a Sampdoria e acabe mantendo a distância de seis pontos. Isso porque os líderes tem melhor resultado no confronto direto.