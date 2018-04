Milan está interessado em Adriano, afirma Berlusconi

Sem espaço na Inter de Milão e criticado pelo treinador Roberto Mancini mais uma vez esta semana, o atacante brasileiro Adriano pode acabar no rival Milan, no que depender do presidente da equipe, Silvio Berlusconi. As especulações sobre o futuro do jogador na equipe atual campeã da Itália dominam a imprensa esportiva do país desde que Adriano voltou a ter seu estilo de vida atacado pelo técnico Mancini. Mas o presidente do Milan, clube que conta com oito brasileiros em seu elenco, entre eles os também atacantes Ronaldo, Alexandre Pato e Kaká, apresentou-se como solução para o dilema. "Não há nenhum time no mundo que não o queira, incluindo o Milan", disse ao jornal Gazzetta dello Sport Berlusconi, que considerou a má fase de Adriano decorrência do "ambiente" que ele vive na Inter, . Adriano disputou somente quatro jogos nesta temporada e marcou apenas um gol pela Inter. O atacante nem sequer foi inscrito pela equipe na fase de grupos da Liga dos Campeões.