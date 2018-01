Milan está interessado em Oliver Kahn O brasileiro Dida pode estar perdendo espaço no Milan. Isso porque o clube, segundo a imprensa italiana, estaria interessado na contratação do goleiro alemão Oliver Kahn. Vice-campeão mundial e eleito o melhor jogador da Copa da Coréia/Japão, o jogador de 33 anos defende o Bayern de Munique desde 1994, quando foi comprado por US$ 2,5 milhões.