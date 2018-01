Milan está na final da Copa da Itália O Milan sofreu, mas garantiu presença na final da Copa Itália, ao derrotar o Perugia por 2 a 1, na noite desta terça-feira, no Estádio San Siro, em Milão. O jogo anterior havia terminado com empate de 0 a 0. O outro finalista da competição sai do clássico que Lazio e Roma (1 a 2 na ida) fazem nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, em Roma. O Milan jogou melhor do que o rival, no primeiro tempo, e teve algumas oportunidades para marcar. Shevchenko, Ambrosini arriscaram a sorte, em chutes de média distância, mas o goleiro Kalak evitou o gol. Só não pôde resistir ao lance surpreendente que, aos 40 minutos, fez com que o Milan abrisse vantagem. Depois de cobrança de escanteio, Brocchi finalizou errado, a bola desviou em Nesta e sobrou para Tomasson marcar. A insistência do Milan se manteve no segundo tempo e foi premiada aos 7 minutos, com o gol de Nesta ? o primeiro que fez desde que foi contratado da Lazio após a Copa de 2002. A partir desse momento, os milaneses relaxaram, trataram de deixar o tempo passar e permitiram a reação do Perugia. Que poderia ter surgido aos 19 minutos, se o árbitro Rodomonti tivesse marcado pênalti claro de Ambrosini sobre Grosso. O gol que deixou o fim do jogo emocionante foi marcado por Caracciolo, aos 38 minutos. O Perugia precisava do empate, foi para cima e teve duas oportunidades decisivas já nos descontos. A primeira, aos 48 minutos, em cobrança de falta, na entrada da área, em que Miccoli acertou o travessão. No minuto seguinte, cruzamento na área, embaixo do gol de Abbiati, passou por quatro jogadores, incluindo o goleiro Kanak, que não conseguiram tocar.