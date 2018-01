Milan está perto das semifinais Um brasileiro carrega a esperança de milhões de torcedores da Internazionale para o dérbi desta terça-feira (15h45, com transmissão da ESPN Internacional) contra o Milan pela rodada de volta das quartas-de-final da Copa dos Campeões. Depois de três semanas afastado por causa de uma lesão no joelho direito, Adriano volta para tentar ajudar o time a reverter a desvantagem de ter perdido o jogo de ida por 2 a 0. ?Adriano não está 100% fisicamente e lhe falta ritmo, mas começará jogando. Um jogador como ele é capaz de chutar três vezes e fazer três gols num jogo. Ele é indispensável para esta partida?, disse o técnico Roberto Mancini. No jogo que definiu a classificação para as quartas-de-final, Adriano fez três gols na vitória por 4 a 2 sobre o Porto no San Siro. A Inter precisa de gols ? tem de ganhar por 3 a 0 para conseguir a vaga ou por 2 a 0 para ir à prorrogação; se sofrer um gol, terá de fazer quatro ?, mas terá pela frente um adversário contra o qual ainda não balançou a rede nesta temporada. Além do jogo da semana passada, perdeu por 1 a 0 no segundo turno do Campeonato Italiano e empatou em 0 a 0 no primeiro turno. ?O Milan tem uma das melhores defesas da Europa, mas cedo ou tarde faremos gols neles. Espero que seja amanhã (hoje)?, afirmou Mancini. Mas se Adriano lhe dá esperança, outro brasileiro lhe tira o sono: Dida. O goleiro foi o destaque da primeira partida, fazendo três grandes defesas quando o jogo estava 0 a 0. ?Temos de fazer um gol o mais rápido possível, mas não será fácil porque o Milan tem um goleiro que é um fenômeno. Dida não falha nunca.? Para buscar um gol logo de cara o treinador preparou seu time para fazer uma ?blitz?. ?É impossível jogar os 90 minutos com a faca entre os dentes, mas durante 20 ou 30 minutos dá. E é o que vamos fazer.? MALDINI - O Milan tem uma grande vantagem, mas o técnico Carlo Ancelotti não quer saber de ver o time acomodado. ?Vamos entrar em campo para fazer um gol logo. Se conseguirmos, será um golpe definitivo na Inter.? Seu único desfalque será o volante Gattuso, suspenso. Em seu lugar jogará Ambrosini. O capitão Maldini, que era dúvida por causa de dores musculares, vai jogar. Será o 50º dérbi de sua carreira. ?Sabemos que a Inter vai começar o jogo num ritmo muito forte. Nossa vantagem é boa, mas a situação pode mudar de uma hora para outra. O importante é jogarmos o que sabemos?, disse Maldini. Como a Inter é mandante no jogo desta terça, sua torcida ficou com 90% dos 82.734 ingressos vendidos. A renda alcançou ? 3.378.882,00 (R$ 11,34 milhões). HOLANDA ? No outro jogo desta terça-feira, PSV e Lyon jogarão em Eindhoven para definir quem será o adversário de Milan ou Inter nas semifinais. Como houve empate por 1 a 1 na primeira partida, o time holandês se classificará com um 0 a 0. No fim de semana, o técnico Paul Le Guen poupou seis jogadores do Lyon no empate por 1 a 1 com o Nantes ? entre eles Juninho Pernambucano. A esperança do time é a força de seu ataque ? o melhor da competição, com 28 gols marcados.